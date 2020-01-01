Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт до 2 квітня Олексія Левіна, якого підозрюють в організації вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

"Рішенням Печерського суду Левіна взято під варту до 2 квітня", - заявили у вівторок, 17 березня, у Службі безпеки України, додавши, що Левіна узято під варту без права внесення застави, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Підозрюваного в організації нападу на Гандзюк Олексія Левіна Служба безпеки України оголосила в розшук в січні 2019 року. Згідно з оприлюдненою інформацією, він зник 19 серпня 2018 року. У грудні 2018 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що правоохоронні органи оголосили підозру Левіну як учаснику підготовки та організації нападу на Гандзюк.

24 січня 2020 року підозрюваного затримали в Болгарії, місцевий суд заарештував його на 40 діб. 16 березня Левіна було доставлено з Болгарії до України в рамках запиту про екстрадицію.

Справа Гандзюк

31 липня 2018 року вранці в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою радницю мера Херсона Катерину Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу Києва. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла.

Було затримано п'ятьох підозрюваних у замаху на Гандзюк, зокрема чоловіка, зафіксованого на відео з камер спостереження як покупця сірчаної кислоти.

Після смерті Гандзюк слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на умисне вбивство, вчинене групою осіб з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення.

7 травня 2019 року Генпрокуратура України затвердила і направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно п'яти осіб, яких обвинувачують у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть Гандзюк. 6 червня 2019 року Покровський районний суд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством п'ятьох обвинувачених і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі.