Вбивство Гандзюк: підозрюваного Левіна взяли під варту

08:30 18.03.2020   Украина

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт до 2 квітня Олексія Левіна, якого підозрюють в організації вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

"Рішенням Печерського суду Левіна взято під варту до 2 квітня", - заявили у вівторок, 17 березня, у Службі безпеки України, додавши, що Левіна узято під варту без права внесення застави, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Підозрюваного в організації нападу на Гандзюк Олексія Левіна Служба безпеки України оголосила в розшук в січні 2019 року. Згідно з оприлюдненою інформацією, він зник 19 серпня 2018 року. У грудні 2018 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що правоохоронні органи оголосили підозру Левіну як учаснику підготовки та організації нападу на Гандзюк.

24 січня 2020 року підозрюваного затримали в Болгарії, місцевий суд заарештував його на 40 діб. 16 березня Левіна було доставлено з Болгарії до України в рамках запиту про екстрадицію. 

Справа Гандзюк

31 липня 2018 року вранці в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою радницю мера Херсона Катерину Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу Києва. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла.

Було затримано п'ятьох підозрюваних у замаху на Гандзюк, зокрема чоловіка, зафіксованого на відео з камер спостереження як покупця сірчаної кислоти.

Після смерті Гандзюк слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на умисне вбивство, вчинене групою осіб з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення.

7 травня 2019 року Генпрокуратура України затвердила і направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно п'яти осіб, яких обвинувачують у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть Гандзюк. 6 червня 2019 року Покровський районний суд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством п'ятьох обвинувачених і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі.



Ще на цю тему:

18:44 12.11.2018
Екс-помічника нардепа Паламарчука арештували у справі Гандзюк
14:13 04.05.2018
Полиция раскрыла убийство проповедника-миссионера из США в Одессе
08:45 07.09.2016
22 человека задержаны в Одессе после перестрелки в гостинице
11:37 29.08.2016
Погромы в Измаильском районе из-за убийства девочки удалось успокоить / Фото
10:00 26.08.2016
В Николаеве суд арестовал полицейских, подозреваемых в убийстве жителя Кривого Озера
11:49 04.08.2016
Украина обвинила российские спецслужбы в убийстве Шеремета
11:25 17.05.2016
«Убитый» одесский адвокат жив: стрелок и посредник задержаны / Фото
13:30 16.05.2016
В Одессе неизвестные застрелили правозащитника на Lexus / Фото
15:00 29.03.2016
Полиция установила личность убийцы экс-депутата Одесского облсовета: это бывший военный
16:25 17.03.2016
Под Одессой убили экс-депутата облсовета — его обстреляли и бросили гранату
08:57 23.12.2015
В Крыму убит криминальный авторитет, товарищ Ахметова, «Мишаня Косой» — СМИ
08:00 18.08.2015
В Херсоне жестоко убит один из лидеров азербайджанской общины
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
14:00 13.03.2020
Азербайджан стал больше экспортировать продукции оборонпрома их Турции
09:20 11.03.2020
Спикером парламента Азербайджана впервые стала женщина / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
18:00 11.03.2020
Взрыв на оружейном заводе в Болгарии, есть пострадавшие
Всі новини країни
Греция Греция
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
17:00 17.03.2020
На греческий берег из-за аварии выбросило судно с мигрантами
13:21 16.03.2020
З Греції евакуювали групу українських спортсменів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
10:01 16.03.2020
У Грузії зафіксовано три нові випадки захворювання коронавірусом Covid-19, кількість хворих збільшилася до 33
09:40 13.03.2020
ЮВО: Российские разведчики в горах Абхазии искали условных террористов
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
20:00 13.03.2020
Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою і закриває церкви
18:41 12.03.2020
Прем'єри Молдови й Угорщини підписали декларацію про стратегічне партнерство
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 18.03.2020
Велика частина фейків про коронавірус йде з Росії – речник ЄС
17:41 18.03.2020
Нафта: слідом за WTI мінімуми 2003 року оновила марка Brent
14:41 18.03.2020
Співробітників адміністрації Путіна перевіряють на коронавірус, - Пєсков
11:21 18.03.2020
Нафта перебуває на 50-місячному мінімумі, наступний рівень – «низ» 2003 року
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 16.03.2020
У Румунії оголосили надзвичайний стан
19:41 12.03.2020
Кандидат у прем'єри Румунії відмовився очолити уряд
16:41 12.03.2020
Сербія закрила пункти пропуску на кордоні з Румунією
13:41 12.03.2020
В Румунії людей, що повертаються з "зон ризику", під конвоєм супроводжують на карантин
Всі новини країни
Турция Турция
20:15 18.03.2020
Туреччина, яка шантажувала ЄС відкритими кордонами, закриває їх через коронавірус
15:41 18.03.2020
Ердоган, Меркель, Макрон і Джонсон провели відеонараду через коронавірус: що обговорили
10:15 18.03.2020
У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу
19:45 17.03.2020
С конца февраля из Турции в Грецию перешло более 147 тыс беженцев
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 18.03.2020
ЄС допоможе Україні долати наслідки кризи COVID-19
20:45 18.03.2020
На шляху до НАТО Києву не оминути Будапешт – експерт
20:30 18.03.2020
В оккупированном Крыму апробировали "новую" схему доступа к президенту России
20:01 18.03.2020
Україна звернулася до генсека ООН через вояж Путіна в окупований Крим
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд