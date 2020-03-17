Коронавирус в Крыму: в магазинах Симферополя исчезают крупы
|08:15 18.03.2020
|Крым
В оккупированном Крыму «коронавируса нет», но полки магазинов уже пустеют.
Заир Абкадыров, крымский блогер, разместил фотографии из магазина Пуд (бывший АТБ) в оккупированном Симферополе, сообщает Флот2017.
По словам блогера: «Круп, муки, сахара и макаронных изделий явно поубавилось».
Отметим, что «власти» вместо карантина в связи с угрозой распространения коронавируса ввели «режим повышенной готовности».
Ще на цю тему:
19:01 18.03.2020
МЗС висловило протест через вояж Путіна в Крим і передало Росії ноту
МЗС висловило протест через вояж Путіна в Крим і передало Росії ноту
18:41 18.03.2020
В 2019 году из Крыма был депортирован 191 человек - УВКПЧ ООН
В 2019 году из Крыма был депортирован 191 человек - УВКПЧ ООН
14:01 18.03.2020
Велика Британія ніколи не визнає анексію Криму, - посол Сіммонс про поїздку Путіна на окупований півострів
Велика Британія ніколи не визнає анексію Криму, - посол Сіммонс про поїздку Путіна на окупований півострів
12:21 18.03.2020
В оккупированном Крыму вновь заговорили "о перезагрузке власти"
В оккупированном Крыму вновь заговорили "о перезагрузке власти"
10:01 18.03.2020
У Криму призначили перше засідання у справі обвинуваченого в зберіганні вибухівки Кашука
У Криму призначили перше засідання у справі обвинуваченого в зберіганні вибухівки Кашука
09:01 18.03.2020
В Представительстве президента Украины в АРК обещают помочь гражданам, которые не могут попасть в Крым из-за карантина
В Представительстве президента Украины в АРК обещают помочь гражданам, которые не могут попасть в Крым из-за карантина
08:01 18.03.2020
"Влада" Криму закрила адмінкордон з материковою Україною до 1 травня
"Влада" Криму закрила адмінкордон з материковою Україною до 1 травня
20:15 17.03.2020
С 18 марта вернувшихся из Украины жителей Крыма оккупанты будут отправлять на карантин
С 18 марта вернувшихся из Украины жителей Крыма оккупанты будут отправлять на карантин
19:00 17.03.2020
Путин приедет в оккупированный Крым с рабочей поездкой
Путин приедет в оккупированный Крым с рабочей поездкой