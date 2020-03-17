В оккупированном Крыму «коронавируса нет», но полки магазинов уже пустеют.

Заир Абкадыров, крымский блогер, разместил фотографии из магазина Пуд (бывший АТБ) в оккупированном Симферополе, сообщает Флот2017.

По словам блогера: «Круп, муки, сахара и макаронных изделий явно поубавилось».

Отметим, что «власти» вместо карантина в связи с угрозой распространения коронавируса ввели «режим повышенной готовности».