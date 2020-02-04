Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал от военных прокуроров принять меры в связи с массовым использованием в оборонно-промышленном комплексе контрафактных материалов и комплектующих.

"Особую тревогу вызывает массовое использование предприятиями ОПК контрафактных материалов и комплектующих. Учитывая стратегический характер этой проблемы, нужно довести все запланированные надзорные мероприятия до логического конца", – заявил генпрокурор в своем выступлении на расширенной коллегии надзорного ведомства, прошедшей в Москве во вторник, 17 марта, передает Военное.РФ.

По его словам, "состояние законности диктует необходимость наращивания надзорной составляющей в укреплении финансовой дисциплины, сокращении задолженности предприятий ОПК по неисполненным обязательствам и повышения качества продукции военного назначения".

Краснов отметил при этом, что за прошедший год военные прокуроры выявили более 44 тысяч нарушений закона в сфере оборонно-промышленного комплекса. "Прокуроры на данном направлении обеспечивали законность при расходовании бюджетных средств, выделенных на оборонные заказы, создание новых образцов военной техники", – подчеркнул он.