Почти 8% проб питьевой воды, взятых в ряде крымских регионов в 2019 году, не соответствовали утвержденным гигиеническим нормативам.

По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю, этот показатель вырос по сравнению с 2018 годом, пишет Крыминформ.

«Не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 7,8% проб, что на 1,7% больше, чем в 2018 году (средний показатель по РФ в 2018 г. – 13%), – сообщили в Роспотребнадзоре. – Выше республиканского удельный вес не отвечающих гигиеническим нормативам проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям в городах Красноперекопск, Евпатория, Саки, Армянск; Красноперекопском, Раздольненском, Первомайском, Симферопольском, Черноморском, Джанкойском, Сакском, Советском районах».

По состоянию на 1 января 2020 году в Крыму для централизованного питьевого водоснабжения используются 1334 источника водоснабжения, в Севастополе – 13. Всего специалисты Роспотребнадзора в 2019 году исследовали на санитарно-химические показатели 16 818 проб, на микробиологические показатели – 16 661 пробу.

Пробы с отклонениями от СанПиН 2.1.4.1074-01 («Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») в большинстве случаев были зафиксированы по общей жесткости, общей минерализации, хлоридам, сульфатам, нитратам.

Микробиологические показатели соответствовали уровню 2018 года. По паразитологическим и радиологическим показателям проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2019 году не было.