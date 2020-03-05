На Каспийской флотилии стартовали плановые практические занятия по воздушно-десантной подготовке с военнослужащими десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты Южного военного округа.

Подготовка бойцов разделена на несколько этапов: в ходе начального этапа личный состав десантно-штурмовых и разведывательно-десантных подразделений изучает теоретические основы прыжка с парашютом, материальную часть и приборы, обучается укладке парашютов, подгонке снаряжения, креплению оружия, отрабатывает прыжки на снарядах и тренажёрах воздушно-десантного комплекса, пишет пресс-служба Минобороны России.

Наземную подготовку проводят командиры подразделения под контролем и руководством офицеров и инструкторов воздушно-десантной службы, перед которыми стоит задача обучить личный состав выполнению прыжков с парашютом в различных условиях и местности.

Завершающим этапом ВДП является практическое выполнение прыжков с парашютом. К прыжкам допускаются военнослужащие, освоившие программу наземной подготовки и сдавшие зачёты комиссии.

Парашютные прыжки с вертолётов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО запланированы на конец текущей недели, будет задействовано порядка 300 морских пехотинцев отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии.