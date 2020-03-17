Остання держава НАТО схвалила приєднання Північної Македонії попри пандемію
|16:30 17.03.2020
|Средиземноморский регион
Сенат Іспанії попри пандемію коронавірусу та надзвичайні заходи, введені іспанською владою, у вівторок 17 березня схвалив протокол про вступ Північної Македонії до НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані голосування, оприлюднені на сайті Сенату.
Сенатори голосували дистанційно відповідно до екстрених заходів у зв'язку з пандемією. На фото, оприлюднених Сенатом, видно порожню сесійну залу, у якій були присутні лише 5 членів Сенату і працівники органу. Законодавці схвалили рішення 243 голосами "за", 21 утримався.
Питання схвалення протоколу про приєднання Північної Македонії було єдиним на порядку денному, а вся сесія загалом тривала 2,5 хвилини. Крім того, сенатори символічно вшанували хвилиною мовчання померлих від коронавірусу в країні.
Іспанія є другою найбільш постраждалою від коронавірусу в Європі. За останню добу в країні зафіксовано майже 2000 випадків коронавірусу, 150 інфікованих пацієнтів померли.
Іспанія була останньою країною НАТО, яка ще не схвалила протокол про приєднання Північної Македонії. Голосування відкладалося через розпуск парламенту і дострокові вибори.
Після повної ратифікації протоколу Іспанією колишня югославська республіка стане повноправним членом Альянсу.
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