С 18 марта вернувшихся из Украины жителей Крыма оккупанты будут отправлять на карантин
|20:15 17.03.2020
|Крым
Оккупационные власти Крыма намерены с 18 марта отправлять на карантин жителей полуострова, которые будут возвращаться из Украины.
Об этом сообщил во вторник, 17 марта, спикер "крымского парламента" Владимир Константинов, передает ТАСС.
"Будет порядок [въезда в Крым с Украины], который станет означать, что если ты будешь приезжать, то ты попадаешь в карантин, даже [если] крымчанин и возвращаешься сюда, то тебя автоматически пускают в карантин. Въезд для украинцев запрещен без карантина, без всего. Для всех остальных, кто хочет выехать, - пожалуйста, выезжайте, но вы должны знать, что без карантина обратно вы не въедете", - сообщил он, уточнив, что ограничения вступят с 18 марта.
"Глава Крыма" Сергей Аксенов в понедельник, 16 марта, сообщил, что после консультаций с Управлением ФСБ по оккупированному Крыму принято решение направить федеральным властям предложение закрыть границу с Украиной на полуострове. Он отметил, что через границу шел большой поток граждан Украины. На пунктах пропуска дежурят медики, людей с повышенной температурой отправляют в больницы. Инициативу властей оккупированного Крыма поддержали и в Севастополе.
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