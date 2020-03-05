Прокуратура АРК відкрила провадження за фактом незаконних обшуків російських силовиків у Джанкої

18:40 17.03.2020   Крым

Прокуратура АРК і управління Нацполіціі АРК розпочали кримінальне провадження за фактом проведення російськими силовиками обшуку і затримання жителя Джанкоя Ділявера Ібраімова.

Російські силовики провели обшук в будинку жителя Джанкоя Ділявера Ібраімова 16 березня, після чого його відвезли в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо, що він знаходиться в будівлі ФСБ в Сімферополі, ввечері того ж дня Ібраімова відпустили, пише Центр журналістських розслідувань.

За інформацією відомства, провадження розпочато по 2 ст. 162 і ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

В окупованому Криму в Бахчисараї і Бахчисарайському районі 11 березня російські силовики провели обшуки в будинках сімох кримських татар.



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