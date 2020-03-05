Морская авиация Черноморского флота готовятся к участию в конкурсе «Морской ас-2020»
|18:20 17.03.2020
|Крым
Экипажи самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота старны-агрессора готовятся к очередному этапу состязания по лётной выучке среди лучших авиационных специалистов Военно-Морского Флота Российской Федерации «Морской ас-2020».
В рамках соревнования пилоты многоцелевых истребителей Су-30СМ определят лучших летчиков при отработке тактических приёмов поражения надводных целей с использованием различных видов вооружения, а пилоты тактических разведчиков Су-24МР в выполнении задач воздушной разведки с выдачей целеуказаний на корабли флота, пишет пресс-служба Минобороны России.
В свою очередь экипажи самолётов Ан-26 и вертолётов Ка-27 определят лучших среди профессионалов лётной подготовки на флоте, которые на заключительном этапе конкурса будут соревноваться в мастерстве с экипажами Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов.
В ходе подготовки к конкурсу пилоты вертолётов Ка-27ПЛ занимаются поиском и обнаружением подводных лодок условного противника с применением специальных гидроакустических буев. Лётчики самолётов Ан-26 отрабатывают задачи по навигации и технике пилотирования, а также действия при эвакуации терпящих бедствие пилотов, которых должны найти на поверхности моря и поднять на борт экипажи вертолётов Ка-27ПС.
Целью конкурса «Морской ас» является оценка уровня лётной и тактической подготовки лётного состава морской авиации ВМФ России, а также определение лучших экипажей в каждом упражнении на заключительном этапе конкурса.
В подготовке к соревнованиям участвуют более 50 летчиков из состава подразделений морской авиации Черноморского флота.
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