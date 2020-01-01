Российские военные получат сверхзащищенный воздушный штаб на базе новейшего вертолета Ми-38.

Как сообщили «Известиям» источники в российском военно-промышленном комплексе, воздушный командный пункт (ВКП) будет неуязвим для ракет, а его создание завершат уже к весне 2021 года.

«ВКП оснастят самой современной автоматизированной системой управления. Новинка уже получила неофициальное название – «воздушный штаб звездных войн», – пишет издание.

Новый воздушный штаб сможет в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию о ходе боевых действий, координировать действия разных родов войск.

Обеспечивать защиту ВКП будет обновленная версия уникального комплекса РЭБ «Витебск». Система не только легко обнаруживает пуск боеприпаса или работу радара, но также создает радиоэлектронные помехи, отстреливает специальные тепловые пиропатроны и ослепляет ракеты лазером.

Завершить испытания аппаратуры РЭБ, изготовить и поставить первые три комплекта планируется в начале следующего года. Стоимость работ составит более 430 млн рублей.