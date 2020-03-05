По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 12 и 13 марта прошли следующие мероприятия:

1.Военнослужащие подразделений связи общевойсковой армии Южного военного округа приступили к освоению современных средств связи нового поколения в полевых условиях на горном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии.

Связисты совершенствуют навыки развертывания полевых подвижных пунктов управления и узлов связи, работы в различных диапазонах частот, а также осваивают недавно поступившие в соединение радиорелейную станцию связи Р-419-МП «Андромеда-Д» на базе автомобиля «КамАЗ» и унифицированную радиостанцию Р-166-0,5 на базе БТР-80.

Для выполнения задач по предназначению соединение располагает более чем 30 различными образцами современной цифровой техники связи, в том числе командно-штабными машинами, радиостанциями различной мощности с возможностью приема-передачи радиосигнала до 300 км, радиорелейными и тропосферными станциями, станциями спутниковой связи, а также комплексными аппаратными.

Всего в мероприятиях учебно-боевой подготовки участвует более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 400 единиц специальной техники.

2. Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО провели боевые стрельбы на горном полигоне в Дагестане.

Расчеты вели огонь по одиночным и групповым целям на дальности до 15 км из самоходных гаубиц «Гвоздика», реактивных систем залпового огня

«Град-М» и минометов «Сани».

Также артиллеристы отработали противобатарейную борьбу – ведение «артиллерийской дуэли». Они состязались между собой в скорости и точности выполнения задач, поочередно выступая в роли противника. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии была организована в единой системе.

В условиях горно-лесистой местности артиллеристы из минометов «Сани» 120-мм калибра поразили цели, имитирующие огневые точки условного противника.

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечили корректировку наведения орудий для точного уничтожения целей условного противника в горной местности.

В стрельбах приняли участие более 1000 военнослужащих ЮВО и задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

3. Военнослужащие соединения разведки 58-й общевойсковой армии ЮВО в горах Северной Осетии в рамках тактико-специального учения провели высадку тактического воздушного десанта с вертолетов

Ми-8АМТШ и ликвидацию лагеря боевиков.

Разведывательные группы десантировались в тыл условного противника и захватили пункт управления, используя бесшумные снайперские винтовки ВСС «Винторез» и пистолеты ПСС. Уничтожив условного противника, разведчики обеспечили охрану захваченного района и высадку основных сил десанта.

Также в ходе учения была выполнена высадка десанта в ночное время с отработкой навыков ведения боевых действий в тылу условного противника, организацией наблюдательных постов, поиска, налета и засад.

Всего в тактико-специальных учениях, стартовавших 10 марта с.г., приняли участие уже более 2 тысяч военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 250 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО.

4. В eчебном центре военной полиции Южного военного округа в Северной Осетии состоялся выпуск около 150 курсантов, прошедших обучение по методике подготовки миротворческих подразделений.

Военные полицейские прошли специальную подготовку для выполнения задач в Сирии. В рамках спецкурса они получили компетенции для работы как на территории России, так и за пределами РФ, прошли обучение по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению и другим предметам.

Военные полицейские выполняют задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивают правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывают сопровождение медицинских и продовольственных гуманитарных колонн.

Завершив курсы подготовки, военнослужащие получили сертификаты военного полицейского, дающие право на применение специальных средств и нелетального оружия.

5. Более 400 часов провели в небе беспилотные летательные аппараты (БЛА) ЮВО с начала текущего года. Это почти на 15% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Повышение интенсивности полетов связано с привлечением БЛА практически на все мероприятия боевой подготовки войск округа, проводимые с начала текущего года. В частности, беспилотники применялись во время боевых стрельб на этапе слаживания отделений, а также на занятиях по вождению боевых машин.

Также БЛА используются во время тактических учений с артиллеристами, при проведении тренировок в рамках полевых выходов войск радиационной, химической и биологической защиты и подразделений войсковой разведки, регулярно применяются для ведения разведки и корректирования огня, контроля и объективной оценки обучаемых подразделений.

Ранее с БЛА были проведены регламентные работы, при этом, помимо плановых работ по техническому обслуживанию, некоторые образцы техники прошли модернизацию, в результате которой были оборудованы улучшенными приборами ночного видения, тепловизорами и другой специальной аппаратурой.

6. Военные психологи соединения ЮВО обучают военнослужащих новым методам психологической саморегуляции в ходе полевых выходов в Волгоградской области при подготовке к несению службы с оружием (боевое дежурство, караульная служба, суточный наряд).

С личным составом, заступающим на боевое дежурство, психологи проводят практические занятия по обучению психологическим приемам, в ходе которых военнослужащие тренируются самостоятельно восстанавливать свое психологическое состояние с помощью нервно-мышечной релаксации.

Также военнослужащих ЮВО обучают специальной дыхательной гимнастике, а именно – мобилизирующему и успокаивающему дыханию.

Данные упражнения не требуют специального оборудования, а время, необходимое для их выполнения составляет 5-6 минут. Данные методики позитивно влияют как на физиологическое, так и на психическое состояние военнослужащего, помогают справиться с тревожностью, депрессией, а также усталостью и апатией.

7. Современный мобильный комплекс отбора (МКО) граждан на военную службу по контракту Южного военного округа будет развернут в период проведения окружного этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» на полигоне Прудбой, а затем совершит автопробег по населенным пунктам Калачевского и Клетского районов Волгоградской области.

На центральных площадях городов и поселков, где будет развернут МКО, каждый желающий сможет пройти профессиональный и психологический отбор, а также получить консультацию, справочные материалы по особенностям прохождения военной службы по контракту.

Мобильный комплекс помогает расширить географию работы инструкторов пунктов отбора ЮВО и позволяет максимально охватить аудиторию потенциальных кандидатов на военную службу по контракту, проживающих в муниципальных образованиях, удалённых от областного центра.

8. С зенитчиками соединения противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа проведено учение по распознаванию и сопровождению летательных аппаратов условного противника.

В ходе практической части мероприятия расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» совершил марш в указанный район, где отработали задачи по переводу комплексов из походного положения в боевое на неподготовленной местности, инженерного обеспечения с маскировкой стартовых позиции и боевого охранения.

В ходе активной фазы учения расчеты ЗРК С-300 выполнили обнаружение, идентификацию, сопровождение и уничтожение электронными пусками ракет воздушных целей условного противника. Расчеты ЗРПК «Панцирь» обеспечили контроль воздушного пространства в районе позиций С-300 и отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению высокоманевренных целей, имитирующих авиацию противника.

Воздушные цели для ЗРК С-300 имитировали истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34, а для ЗРПК «Панцирь» — вертолёты Ми-8АМТШ и Ми-28Н армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО.

В свою очередь летчики отработали преодоление системы ПВО условного противника, ведение ближнего маневренного воздушного боя, электронные пуски неуправляемых ракет по наземным целям, условное бомбометание, а также отражение ракетно-авиационного удара.

Всего в рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов и отражению воздушного нападения условного противника было обнаружено более 20 целей во всем диапазоне высот и скоростей в сложной помеховой обстановке.

К плановому тактическому учению привлекались более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц военной техники.