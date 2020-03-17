Судно «Академик Черский», принадлежащее «дочке» «Газпрома» (ООО «Газпром флот») и являющееся единственным судном в распоряжении России, якобы способным завершить строительство газопровода «Северный поток-2», движется в сторону Мозамбика.

Это следует из данных сервиса слежения за передвижениями кораблей Vesselfinder, пишет ghall.com.

Трубоукладчик находится у северной оконечности острова Мадагаскар и движется на юго-запад, в сторону Коморских островов и побережья Мозамбика. При этом в графе «место назначения» в карточке судна по-прежнему значится Суэц в Египте. Туда «Академик Черский» должен прибыть к 25 марта.

«Академик Черский» находился в порту Находка с октября 2019 года. Но в декабре 2019 года США ввели санкций против строителей «Северного потока-2», из-за чего занимавшаяся укладкой труб швейцарская компания Allseas прекратила участие в проекте.

Из-за отсутствия судов, способных продолжить работы по укладке труб на большой глубине, строительство газопровода остановилось. В начале февраля «Академик Черский» покинул Находку и направился на юг.

Однако, не добравшись до пункта назначения, 24-го февраля числа “Академик Черский” поменял маршрут и отправился в сторону Коломбо (Шри-Ланка).

В начале марта уже сообщалось, что российское судно-трубоукладчик “Академик Черский” двигалось в сторону египетского порта Суэц.