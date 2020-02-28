На греческий берег из-за аварии выбросило судно с мигрантами
|17:00 17.03.2020
|Греция
193 мигранта прибыли на греческий остров Кеа из турецкого города Чанаккале на судне, которое шло в Италию, но из-за аварии было выброшено волнами на греческий берег.
Грузовое судно со 193 нелегальными мигрантами, шедшее из Турции в Италию, выбросилось на берег рано утром в понедельник, 16 марта, возле пристани в городе Кеа, на одноименном острове. Его пассажиры оказались на карантине из-за эпидемии коронавируса, пишет издание Русские Афины со ссылкой на греческие СМИ.
По данным греческого телеканала SKAI, большинство пассажиров судна — молодые люди. Среди мигрантов есть несколько детей, две беременные женщины, которых определили в старый отель на острове.
Согласно той же информации, грузовое судно вышло из турецкого порта Канаккале и направлялось в Италию. Из-за плохих погодных условий возникла механическая проблема, и оно было выброшено на берег около порта Кеа. Представители порта описали его, как одноразовое судно, которое используется обычно для перевозки нелегалов.
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