Аксенов назначил министра по взаимодействию между собой и Совмином
|16:40 17.03.2020
|Крым
"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов назначил Константина Михайлова начальником главного управления по обеспечению деятельности "главы РК".
В оккупированном Крыму это новая министерская должность. Соответствующий указ опубликован на правительстовенном портале, пишет Крыминформ.
До назначения Михайлов занимал пост первого замруководителя аппарата Совета министров – начальника главного управления по обеспечению деятельности главы оккупированного Крыма.
В пресс-службе Аксенова изданию пояснили, что в обязанности нового министра входит обеспечение взаимодействия между Советом министров и "главой" оккупированного Крыма, в частности, оперативная координация действий исполнительных органов государственной власти, взаимодействие с федеральными органами и органами местного самоуправления муниципальных образований, мониторинг социально-экономической ситуации для оценки эффективности выполнения Совмином задач, поставленных главой республики.
«Введение должности министра Республики Крым не приведет к увеличению штатной численности органов исполнительной власти», – заверили в пресс-службе.
С 2009 года после создания партии «Русское Единство», которую возглавил Сергей Аксенов, Константин Михайлов вошел в состав ее совета. Позже был избран руководителем исполкома крымской организации «Русского Единства».
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