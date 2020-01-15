Аксенов назначил министра по взаимодействию между собой и Совмином

16:40 17.03.2020   Крым

"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов назначил Константина Михайлова  начальником главного управления по обеспечению деятельности "главы РК".

В оккупированном Крыму это новая министерская должность. Соответствующий указ опубликован на правительстовенном портале, пишет Крыминформ.

До назначения Михайлов занимал пост первого замруководителя аппарата Совета министров – начальника главного управления по обеспечению деятельности главы оккупированного Крыма.

В пресс-службе Аксенова изданию пояснили, что в обязанности нового министра входит обеспечение взаимодействия между Советом министров и "главой" оккупированного Крыма, в частности, оперативная координация действий исполнительных органов государственной власти, взаимодействие с федеральными органами и органами местного самоуправления муниципальных образований, мониторинг социально-экономической ситуации для оценки эффективности выполнения Совмином задач, поставленных главой республики.

«Введение должности министра Республики Крым не приведет к увеличению штатной численности органов исполнительной власти», – заверили в пресс-службе.

С 2009 года после создания партии «Русское Единство», которую возглавил Сергей Аксенов, Константин Михайлов вошел в состав ее совета. Позже был избран руководителем исполкома крымской организации «Русского Единства».



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