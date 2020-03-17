Росавиация заявила о возможном банкротстве российских авиакомпаний
|16:20 17.03.2020
|Россия
На фоне распространения коронавируса возникают риски банкротств авиаперевозчиков, заявил на коллегии Росавиации руководитель федерального агентства и первый замминистра транспорта Александр Нерадько.
По его словам, авиакомпании оценивают свои убытки от закрытия рейсов на сумму свыше 100 млрд рублей, пишет ghall.com.
“Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в гражданской авиации”, – заявил Нерадько на заседании коллегии федерального агентства во вторник.
Он отдельно отметил, что авиакомпания “ЮТэйр” находится в сложном финансовом положении.
“По оценке самих авиакомпаний, от закрытия направлений в Китай их упущенная маржинальная прибыль составила около 1,7 млрд руб. только за февраль 2020 года. Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится и до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются цифры свыше 100 млрд руб.”, – заявил Нерадько.
Для поддержки авиаперевозчиков Росавиация предлагает обнулить аэронавигационные сборы при полетах в некоторых регионах страны, включая Дальний Восток.
Ранее сообщалось, что крупнейшая авиакомпания РФ закрывает офисы из-за многомиллиардных убытков.
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