Моряки ЧФ провели в Средиземном море учение по борьбе с диверсантами

16:00 17.03.2020   Крым

Экипажи кораблей Черноморского флота в Средиземном море провели плановое учение по противодействию диверсантам. 

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ оккупантов, пишет пресс-служба Минобороны России.

«По условиям учения, экипаж дежурного противодиверсионного катера «Грачонок» обнаружил неизвестную быстроходную моторную лодку, которая не реагировала на запросы и продолжала движение, игнорируя требования остановиться для досмотра. Для перехвата нарушителя были задействованы противодиверсионные катера «Грачонок» и патрульные катера «Раптор» с группами боевых пловцов», – говорится в сообщении.

Цель была блокирована в акватории бухты, однако условные диверсанты оказали сопротивление и были нейтрализованы в результате действий военнослужащих подразделения по противодействию диверсионным силам и средствам.

Учение проведено в пункте базирования кораблей Черноморского флота в Средиземном море. В учении приняли участие шесть катеров типа «Грачонок» и «Раптор» и порядка 50 военнослужащих.



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