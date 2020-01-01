Верховна Рада на ранковому засіданні 17 березня прийняла законопроект № 3220 щодо підтримки платників податків на період карантину.

За проголосувало 359 депутатів, пише НВ.

Нардеп від Голосу Ярослав Железняк, який був одним з ініціаторів законопроекту, відзначив в Facebook, що законопроектом передбачено ряд першочергових кроків, щоб підтримати підприємців у форс-мажорних обставинах.

З 1 березня по 30 квітня:

- звільняються від ЄСВ всі ФОПи та ті, хто займається незалежною професійсною діяльністю;



- тимчасово скасовуються штрафи та пеня за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ;



- скасовується податок на комерційну нерухомість та землю.



«Звільняємо бізнес від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства з 1 березня по 31 травня. Ця норма не буде стосуватися порушень по сплаті ПДВ, акцизів та ренти. На три місяці відтерміновуємо обов’язкове введення РРО для всіх категорій „спрощенців“. Запроваджуємо тимчасовий мораторій на нові документальні та фактичні податкові перевірки та продовження початих», — написав Железняк.

Крім цього, законопроектом передбачено, що з 1 березня по 30 квітня громадяни звільняються від штрафів та пені за прострочення виплат за споживчими кредитами.

Нагадаємо, в ході позачергового засідання депутати без обговорення прийняли законопроект № 3219 про запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

До 3 квітня по всій Україні оголошено карантин через світову пандемію коронавірусу. Українцям не рекомендують виходити з дому. Майже у всіх обласних центрах припинено роботу торгових і розважальних закладів.

З 17 березня припинено роботу метрополітену в Києві, а з 18 березня буде припинено залізничне сполучення між областями.