Пандемия коронавируса остановила переброску войск США в Европу

15:40 17.03.2020   Россия

США прекратили переброску своих войск на маневры Defender 2020 в Европе и отменили четыре сопряженных учения из предосторожности в связи с распространением нового коронавируса. 

Как сообщает Военное.РФ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейское командование Вооруженных сил США.

"Все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекращены", – отмечается в письменном уведомлении. В документе также уточняется, что связанные с маневрами Defender Europe 2020 учения – Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response – проводиться не будут.

Американские военные учения Defender должны были стать самыми крупными в Европе за последние 25 лет.

"Мы рассчитываем, что боевая группа в составе бронетанковой бригады, уже развернутая в Европе, примет участие в стрельбах и иных комбинированных учебных мероприятиях с союзниками в рамках модифицированных учений Allied Spirit. Переброшенные в Европу для участия в других смежных с маневрами Defender учениях силы вернутся в Соединенные Штаты", – пояснило Европейское командование.

"Многие детали", касающиеся американского ротационного и иного военного присутствия в Европе, все еще обсуждаются.

"Как ожидается, будут изменения в графике развертывания американских солдат, уже находящихся в Европе, а также переброски техники, базирующейся в США, и последующей ротации в рамках миссии Atlantic Resolve на восточном фланге НАТО", – подчеркивается в заявлении.

По данным Всемирной организации здравоохранения на утро 17 марта, за последние сутки по всему миру коронавирусом заразились 13 903 человека, умерли 862 заболевших. Почти все новые случаи (13 874) зарегистрированы за пределами Китая, откуда началась пандемия. На территории КНР зафиксировано 29 заболевших и 14 умерших.



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