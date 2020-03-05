Коронавирус не помеха: Оккупанты заявили о росте числа броней на туры в Крым
|15:20 17.03.2020
|Крым
На фоне распространения в мире коронавируса COVID-19 и валютных скачков отельеры Юга России отмечают рост бронирования на 10-15%.
Такие данные предоставило Министерство курортов и туризма оккупированного Крыма, пишет РИА Новости.
"Бронировки идут вплоть до октября, логистические возможности расширены как никогда. Но ситуацию мы мониторим ежедневно, с отельерами и туроператорами на прямой "горячей" линии", — заявил т.н. "министр курортов и туризма" Крыма Вадим Волченко.
Он также отметил, что в ведомстве "осторожно оптимистически" настроены к предстоящему курортному сезону.
В регионе ждут отдыхающих – на данный момент без ограничений работают отели, музеи, "объекты турпоказа", рестораны и бары, спортивная и медицинская инфраструктура, добавил Волченко.
Как сообщает Минкурортов оккупированного Крыма, в период мартовских праздников на аннексированном полуострове отдохнуло на 12,5% больше туристов, чем в прошлом году. Так, с 28 февраля по 9 марта Крым посетили 32 тысячи туристов.
Данные оккупационного ведомства подтверждают местные туроператоры. По словам директора одной из крымских туристических компаний Оксаны Булах, число бронирований на лето у них выросло почти на 100% по сравнению с 2019 годом.
Местные операторы заявляют, что бронирование туров на майские праздники и летние каникулы достаточно "глубокое". "Поступают активно брони на май, июнь. В июле и августе уже более 75% номерного фонда проданы", - сообщила отельер Екатерина Хмельницкая.
Ранее некоторые эксперты предупреждали, что ожидать увеличения спроса на отдых в Крыму в связи с колебаниями курса валют и распространением коронавируса в мире не стоит.
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