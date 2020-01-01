Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19)".

За документ проголосувало 344 депутати, пише ZN,UA.

Документом передбачено здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування процедур, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі" для можливості оперативно реагувати на ситуацію. Також закон передбачає можливість стовідсоткової передоплати за товари, роботи і послуги, які закуповують для запобігання та боротьби з Covid-19.

Документ звільняє від сплати ввізного мита і ПДВ лікарських засобів та виробів медпризначення, які закуповують для запобігання та боротьби з короновирусной інфекцією.

Згідно з законом, Кабмін повинен контролювати ціни на лікарські препарати, товари медпризначення і соціально значущих товарів.

Законом передбачено надання можливості населенню працювати дистанційно в умовах карантину. Також документ забороняє проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов'язаних з запобіганням і боротьбою з короновирусом.

Також закон забороняє скасовувати дію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Заборона діє 30 днів.

Вдосконалення законодавства забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та про захист населення від інфекційних хвороб, зокрема, визначено порядок введення карантину, посилення контролю в'їзду та виїзду на територію України, порядок примусової ізоляції та самоізоляції.

Віднесення введення карантину в форс-мажорних обставин.

Документом також передбачається адміністративна відповідальність за те, що громадяни, які можуть бути інфікованими, самовільно покинуть місце обсервації. Також закон підвищує кримінальну відповідальність за порушення правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Зазначимо, що в Україні вже офіційно підтверджено сім випадків зараження коронавірусом Covid-19, один із яких летальний. Також у Чернівцях померла жінка із підозрою на корона вірус.

Кабінет міністрів України затвердив розпорядження про введення карантинних заходів по всій території України з 18 березня по 3 квітня. Зокрема, тепер заборонено з 18 березня по 3 квітня регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні, перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, що виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах, перевезення пасажирів метрополітеном у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня 2020 до прийняття окремого рішення заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом у всіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному і далекому).

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних і інших заходів, в яких бере участь більше 10 осіб.

З 17 березня заклади громадського харчування (ресторани, кафе), торгово-розважальні центри, інші установи розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури повинні тимчасово припинити свою роботу.