Роботу контрольних пунктів в‘їзду на тимчасово окуповану територію територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї тимчасово припиняють до 3 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО у Facebook, пише Укрінформ.

"До 3 квітня 2020 року тимчасово припиняється робота контрольних пунктів в‘їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску громадян України та членів їхніх сімей, осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв‘язку з виконанням міжнародних зобов‘язань, а також представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з ТОТ АР Крим і м. Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в‘їзд та виїзд інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом з Адміністрацією Державної прикордонної служби.

Як зазначається, тимчасове закриття КПВВ "не тільки зменшить потік можливо інфікованих громадян України через КПВВ, але й дозволить їх захистити".

"У першу чергу – літніх людей, адже згідно із медичною статистикою для них коронавірус є найбільш небезпечним", - відмітили у міністерстві.

Українців закликали враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок та "дбати про своє здоров‘я та здоров‘я близьких".