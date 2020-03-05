ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии

14:40 17.03.2020   Абхазия

В рамках двустороннего ротного тактического учения минометчики российской военной базы Южного военного округа в Абхазии выполнили упражнения боевых стрельб на полигонах Цабал и Нагвалоу.

Военнослужащие ЮВО залпами из 120-мм минометов и штатного артиллерийского вооружения поразили удаленные командные пункты, бронетехнику и скопления пехоты условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Часть стрельб прошла в ночное время суток в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.

Минометчики освоили новые методы и способы выполнения огневых задач при поддержке мотострелков и танкистов во взаимодействии с силами и средствами авиации и войск противовоздушной обороны.

Всего в полевом выходе артиллерийских подразделений соединения ЮВО приняло участие свыше 1 тыс. военнослужащих и было задействовано более 300 единиц артиллерийских орудий и военной техники.

Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии успешно сдали зачеты по горной подготовке в рамках контрольных занятий по тактической подготовке.

Комплексное занятие состояло из трех этапов: проверка теоретических знаний, практических навыков на специализированной горно-штурмовой полосе и зачетное прохождение маршрута на горном скалистом участке.

На первом этапе были оценены знания особенностей горных рельефов, влияния природных факторов горной местности на организм человека, тактику действий подразделений при совершении маршей и в различных видах боя.

Военнослужащие разведывательных подразделений базы продемонстрировали знания и навыки организации устойчивой радиосвязи в горах и подготовку на горно-штурмовой полосе: от бухтовки верёвок и надевания горного снаряжения до вязания узлов и наведения переправ через различные препятствия.

Самым сложным этапом экзамена являлось прохождение маршрута на скалистом участке местности. На участке «скальника» бойцы продемонстрировали навыки одиночного и группового скалолазания, работу в связке, движение по П-образным перилам, подъёмы и спуски на верёвках, эвакуацию «раненого».

Занятия по горной подготовке проходят в соединении в плановом порядке, вне зависимости от времени года и погодных условий. В течении всего периода обучения военнослужащие базы выезжают на специализированные горные полигоны, где применяют полученные навыки и умения при выполнении учебно-боевых задач.

Личный состав российской военной базы Южного военного округа в Абхазии завершил проведение двусторонних ротных тактических учений (ДРТУ) с выполнением боевых стрельб. Всего в ДРТУ приняли участие свыше 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 300 единиц боевой техники: разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация» и машины связи на базе БТР-80.

В ходе ДРТУ на полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие мотострелковых подразделений базы совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками вели оборонительные и наступательные действия в горно-лесистой и прибрежной местности.

Военнослужащие закрепили навыки в совершении фланговых маневров, поиске и уничтожении диверсионных групп противника. Выполнение всех учебно-боевых задач производилось с применением беспилотных летательных аппаратов.

Мотострелки вели огонь из штатного вооружения, в том числе вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А, станковых автоматических гранатометов АГС-17 и пулеметов «Печенег».

Стрельба осуществлялась по целям, имитирующим легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника на дальностях от 100 до 5000 м.

Для приближения обстановки к боевой на полигонах были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения, и препятствия.

Успешное освоение личным составом данного этапа обучения стало подготовкой к батальонным тактическим учениям, которые пройдут в апреле текущего года.

Спецподразделения российской военной базы в Абхазии пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника на территорию полевого горного лагеря.

В рамках учения с подразделениями оперативного реагирования на горном полигоне Цабал личный состав военной базы отработал действия по блокированию, подавлению огневых точек и уничтожению ДРГ «противника» с применением современных бронетранспортеров БТР-82А, гранатометов РПГ-7, пулеметов и новейших автоматов Калашникова АК74-М со специальным навесным оборудованием.

Также был отработан порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым военнослужащим. Саперы соединения провели инженерную разведку и обезвредили взрывные устройства и фугасы вдоль горных дорог, установленные «противником».

Для обеспечения условий, приближенных к боевым, при отражении атаки военнослужащими было использовано более 50 имитационных зарядов ИМ-120, десятки сигнальных ракет и около 3 тыс. холостых патронов к стрелковому оружию.

В учении были задействованы бронеавтомобили «Тигр» и КамАЗ «Мустанг».

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Абхазии в ходе плановых учебных мероприятий боевой подготовки подавили системы связи и навигации условного противника.

На полигоне Нагвалоу в Абхазии специалисты РЭБ развернули станции, провели сбор и анализ разведданных, полученных на основе приема электромагнитного излучения коротких и ультракоротких волн, с последующей передачей координат условного противника артиллерийским подразделениям для нанесения массированного огневого удара.

Также специалисты РЭБ ЮВО нарушили систему связи полевых авианаводчиков условного противника на расстоянии до 200 км в горах и на прибрежной территории у границ Черного моря. С применением машин постановки помех «Лава» на базе автомобилей УАЗ «Патриот» была нарушена связь в радиусе более 15 км и искажено навигационное поле «противника», создаваемого системами определения местоположения.

Эффективность созданной зоны радиопомех подтвердили военнослужащие подразделений связи военной базы, выступающие в роли условного противника.

Работа подразделений РЭБ позволяет предотвратить ведение разведки условным «противником» радиосредствами, блокировать возможность дистанционного управления подразделениями и наведения высокоточного управляемого ракетного оружия на цели.

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии проходят курсы специальной подготовки водителей военной колесной техники на сложных участках дорог в условиях горной местности.

Более 400 военнослужащих ЮВО под руководством опытных инструкторов осваивают особенности управлениях тяжелой колесной техники, в т. ч. автомобилей УАЗ, ГАЗ, «Урал» и полноприводных грузовиков КамАЗ «Мустанг», а также современных бронетранспортёров БТР-82А.

В экстремальных условиях водители преодолевают горные реки, овраги, сложные серпантинные участки с большими уклонами и крутыми поворотами, каменные завалы, участки вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.

В ходе занятий как в дневное, так и в ночное время водителей обучают управлению военной техникой в населенных пунктах, приемам маневрирования на скоростной трассе, прохождению маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях.

В ходе теоретических занятий водители военной техники соединения закрепили знания правил дорожного движения, изучили требования безопасности, особенности управления и эксплуатации автомобилей и боевой техники.

Практическая часть занятий по вождению техники и перевозке личного состава, опасных грузов, материальных средств и запасов проходит на полигонах Цабал и Нагвалоу.



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