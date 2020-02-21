Первый этап трассы от Краснодара до Керчи планирует строить компания холдинга "Мостотрест"

14:20 17.03.2020   Крым

Компания "Трансстроймеханизация" стала единственным участником аукциона на право строительства первого этапа трассы от Краснодара до оккупированной Керчи.

Стоимость контракта более 59 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок, передает ТАСС.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что строительство трассы от Краснодара до Темрюкского района протяженностью 119 км, ведущей к Керченскому мосту, обойдется почти в 100 млрд рублей. На первый этап выделены федеральные средства. Трасса позволит решить проблему пробок из-за возросшего автотрафика в сторону моста, связавшего аннексированный Крым с  регионами России. Сейчас дорога проходит через ряд населенных пунктов, в их числе город Темрюк, а новая трасса пройдет в обход населенных пунктов.

"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе", - говорится в материалах закупки.

Согласно данным сайта, эту заявку подало ООО "Трансстроймеханизация". Контракт планируется заключить по максимальной цене 59,19 млрд рублей.



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