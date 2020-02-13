Малый бизнес в 2019 году заключил контракты с заказчиками Крыма на 1,1 млрд рублей

14:00 17.03.2020   Крым

Малый бизнес заключил в 2019 году через площадки электронных магазинов в оккупированном Крыму более 600 тысяч контрактов на общую сумму 1,1 млрд рублей.

Об этом сообщается  на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) со ссылкой на интервью  т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова об опыте региона по реализации указа президента РФ, утвердившего Национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы, пишет ТАСС.

Ранее правительство РФ поручило ФАС подготовить проект национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы. Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев в свою очередь говорил, что план должен быть внесен в правительство до 1 апреля 2020 года.

"По итогам 2019 года из общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в Республике Крым, проведенных конкурентным способом (аукционы и конкурсы), доля контрактов, заключенных с СМП, составила 23,2%. При этом доля всех заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по всем конкурентным процедурам закупок товаров, работ, услуг [по закону о госзакупках] составила 81,6% общей стоимости заключенных в республике государственных и муниципальных контрактов за 2019 год. Таких результатов удалось достичь благодаря тому, что малые закупки (до 100 тысяч рублей) в республике проводятся только через электронные магазины. В 2019 году таким способом заключено более 606 тысяч договоров на 1,1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Аксенова.

Т.н. "глава Крыма" отметил, что в таких закупках участвуют только субъекты малого предпринимательства (СМП), так как суммы договоров незначительные. "Эту практику закупок малого объема через электронный магазин Совет министров порекомендовал в 2020 году применять всем муниципальным образованием республики, так что показатели по участию СМП в торгах еще больше увеличатся", - добавил Аксенов, его слова также приводятся на сайте.



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