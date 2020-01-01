РЖД ввели скидку 12,8% на экспорт угля через порты Азово-Черноморского бассейна
|13:00 17.03.2020
|Россия
Российские железные дороги ввели скидку 12,8% на перевозки угля на экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна.
Об этом говорится в сообщении холдинга, пишет finanz.ru.
«Учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру и в целях повышения конкурентоспособности поставок российского каменного угля на мировые рынки, РЖД принято решение о предоставлении максимально возможной скидки в размере 12,8% на перевозку экспортного энергетического угля в направлении портов Азово-Черноморского бассейна», - отмечается в сообщении.
Понижающий коэффициент (0,872) будет действовать при транспортировке на расстояние более 3 тыс. км «без закрепления объемов гарантийными обязательствами».
Скидка распространяется на перевозки, осуществленные с 17 марта по 31 декабря 2020 года.
С 1 марта РЖД ввели скидку 12,8% на перевозки угля на экспорт через порты на Северо-Западе и через Казахстан.
РЖД с 2013 года имеют право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках «тарифного коридора», определенного госрегулятором.
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