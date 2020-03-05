Прокуратура Автономної республіки Крим у шосту річницю проведення в анексованому Криму «референдуму» повідомила, що до українських судів направили 91 звинувачення проти кримських і севастопольських депутатів, які сприяли проведенню голосування.

Як повідомляє прес-служба відомства, вже є два вироки щодо колишніх депутатів Верховної Ради АР Крим. Їх засудили до 12 і 14 років позбавлення волі, пише Радіо Свобода.

Крім того, прокуратура оголосила про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади і оголосила в розшук незаконно призначених голову та одного з членів «Виборчої комісії республіки Крим», які забезпечували організацію і проведення вищевказаного «референдуму».

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.