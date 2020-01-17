Європейський союз закликає звільнити засудженого у «справі Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеіна Куку, проукраїнського активіста Олега Приходько, а також всіх незаконно затриманих і засуджених в РФ і окупованому Криму громадян України.

Про це йдеться в заяві Євросоюзу в річницю «референдуму», пише Центр журналістських розслідувань.

«ЄС закликає до повного дотримання міжнародних стандартів в сфері прав людини на півострові. Журналісти, правозахисники та адвокати захисту повинні мати можливість працювати незалежно і без невиправданого втручання та залякування», – йдеться в документі.

В Євросоюзі також закликають РФ допустити міжнародних правозахисників на територію півострова.

Кримські татари, включені в список для можливого майбутнього обміну утримуваними особами між Україною та РФ, можуть відмовитися брати у ньому участь, якщо дізнаються, що їх міняють на «бандитів», заявив національний лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв.

На початку березня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю турецькому телевізійному каналу ТРТ заявив, що Україна передала список з 200 осіб для обміну утримуваними особами.

За данними координаторки Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, Росія незаконно утримує за гратами за «кримськими справами» 88 людей, які зараз утримуються в СІЗО і колоніях окупованого Криму, а також в СІЗО на території РФ.

Повний список кримчан – політв’язнів Кремля, серед яких як заарештовані в окупованому Криму і незаконно засуджені представники «Хізб-ут Тахрір», так і кримські активісти, тут.

Російська «влада» окупованого Криму продовжує переслідувати кримських татар і притягати їх до кримінальної відповідальності за надуманими звинуваченнями в злочинах терористичної спрямованості, йдеться в доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) «Всесвітній звіт 2020».

Упродовж 2019 року російські силовики провели 157 незаконних затримань і 335 арештів в окупованому Криму, повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.