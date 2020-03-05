Тяжелобольного крымскотатарского политзаключенного, фигуранта «дела о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа) Джемиля Гафарова насильно удерживают в психиатрической больнице в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев после заседания «суда», на котором была рассмотрена апелляционная жалоба на продление меры пресечения в отношении фигурантов «дела о так называемом терроризме», пишет ATR.

«Гафаров не присутствовал на судебном заседании, так как он находится на стационарной психиатрической экспертизе», — рассказал адвокат.

Также стало известно, что 58-летний политзаключенный находится в критическом состоянии из-за хронического заболевания почек. С подобным диагнозом, отметил адвокат, он не может содержаться в условиях СИЗО и имеет законное право на другую меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Верховный суд» Крыма апелляцию защитников крымских татар отклонил.

Ранее сообщалось, что фигурант «дела о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа) Джемиль Гафаров получил документальное подтверждение второй группы инвалидности.

Как известно, Джемиль Гафаров неоднократно жаловался на обострение болезни почек, проблемы с кишечником, сердцем и ухом. Кроме того, украинского политзаключенного беспокоил постоянный кашель. Однако медпомощь в СИЗО ему не оказывали.

Напомним, в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта 2019 года были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир». 28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски. Позже «Киевский райсуд» Симферополя арестовал всех 23 крымских татар.