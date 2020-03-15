В Чите (Россия) вертолет Минобороны РФ Ми-8 случайно дал залп по жилому дому, в результате чего оказались повреждены балкон, остекление и межэтажное перекрытие.

Об этом сообщает российский Пятый канал, пишет ghall.com.

Инцидент произошел 14 марта при разряжении боекомплекта вертолета на аэродроме «Черемушки» под Читой. Во время дежурной процедуры произошел сбой, один из снарядов калибром 23 мм выстрелил. Он пролетел почти 1,5 километра и врезался в стену жилого дома. Жильцы сообщили в МЧС о "громком хлопке". Сотрудники экстренных служб обнаружили повреждение на уровне третьего этажа. Взрывом было повреждено остекление, межэтажное перекрытие и балкон.

В Министерстве обороны подтвердили информацию о ЧП с вертолетом в Чите. По данным военного ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

«14 марта 2020 года на аэродроме Черемушки г. Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле, произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).