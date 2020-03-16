В оккупированном Крыму на трубном заводе не платят зарплату

11:00 17.03.2020   Крым

В 2020 году 58 сотрудников «Красноперекопского трубного завода» два месяца не получали зарплату, утверждают в российской прокуратуре оккупированного Крыма.

По данным ведомства, общая сумма задолженности составила более 1 млн рублей, передает ghall.com.

«С целью устранения выявленных нарушений прокуратура внесла руководителю предприятия представление. Кроме того, прокуратурой в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), которое находится на рассмотрении», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что на данный момент задолженность полностью погашена, а «виновное должностное лицо» привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее и.о. начальника российского Следкома в оккупированном Крыму Владимир Терентьев заявил, что в Крыму в 2019 году руководители различных предприятий задолжали работникам 76 миллионов рублей зарплаты.

В феврале российская прокуратура заявила, что в Крыму и Севастополе в прошлом году погасили долги по зарплате на почти 300 миллионов рублей.

В ноябре 2019 года работникам фирмы «Крымспецстрой», которая на аннексированном Россией полуострове занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, задолжали почти 30 миллионов рублей зарплаты.



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