В оккупированном Крыму на трубном заводе не платят зарплату
|11:00 17.03.2020
|Крым
В 2020 году 58 сотрудников «Красноперекопского трубного завода» два месяца не получали зарплату, утверждают в российской прокуратуре оккупированного Крыма.
По данным ведомства, общая сумма задолженности составила более 1 млн рублей, передает ghall.com.
«С целью устранения выявленных нарушений прокуратура внесла руководителю предприятия представление. Кроме того, прокуратурой в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), которое находится на рассмотрении», – говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что на данный момент задолженность полностью погашена, а «виновное должностное лицо» привлечено к дисциплинарной ответственности.
Ранее и.о. начальника российского Следкома в оккупированном Крыму Владимир Терентьев заявил, что в Крыму в 2019 году руководители различных предприятий задолжали работникам 76 миллионов рублей зарплаты.
В феврале российская прокуратура заявила, что в Крыму и Севастополе в прошлом году погасили долги по зарплате на почти 300 миллионов рублей.
В ноябре 2019 года работникам фирмы «Крымспецстрой», которая на аннексированном Россией полуострове занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, задолжали почти 30 миллионов рублей зарплаты.
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