В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»

10:40 17.03.2020   Болгария

Оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз» объявил о сборе заявок от поставщиков, которые хотели бы транспортировать газ по продолжению «Турецкого потока» в Сербию.

В рамках изучения рынка в «Булгартрансгазе» сообщили, что пока речь идет о транзите газа через межграничную точку Киреево-Зайчар с 1 января по 1 октября 2021 года. Заявки принимаются до 15 апреля этого года, пишет ghall.com.

«Если рынок заинтересуется, то „Булгартрансгаз“ сообщит участникам об объеме дополнительных мощностей. Они будут предлагаться в соответствии с календарем аукционов ассоциации операторов ГТС ЕС ENTSOG на платформе по бронированию», — сообщили болгарский оператор.

В начале 2019 года «Булгартрансгаз» разыграл на конкурсе проектные мощности продолжения «Турецкого потока». Их забронировали две компании, имена которых не назывались. Кроме «Газпрома», источники в отрасли называли также французскую Met.

Ранее предполагалось, что в 2019 году будет построен газопровод до Сербии и в 2020 году по нему можно будет подать 4 млрд кубометров в год.

Однако, строительство «Турецкого потока» в Болгарии затянулось и основную часть газопровода могут не успеть построить даже к лету этого года.



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