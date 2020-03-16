Крупнейшая авиакомпания РФ закрывает офисы из-за многомиллиардных убытков
|10:20 17.03.2020
|Россия
«Аэрофлот» ощущает «колоссальное финансовое давление» в связи с запретом полетов по ряду международных направлений.
С понедельника, 16 февраля, «Аэрофлот» начинает закрывать офисы продаж в Москве, заявила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова, пишет Guildhall.
Из-за массовой отмены рейсов в Европу, Китай, Южную Корею и Иран, а также снижения спроса на перелеты «Аэрофлот» предлагает работникам добровольно уйти в отпуск.
«Сотрудникам, у которых есть значительные неиспользованные отпуска, предложено ими воспользоваться, и многие, нужно сказать, откликнулись на это предложение», – рассказала Спивакова «Интерфаксу», добавив, что «это фундаментальный вопрос устойчивости компании».
С понедельника «Аэрофлот» временно закрывает два из десяти московских офиса продаж. «16, 17 и 18 марта офисы на Петровке и Коровьем валу будут закрыты для посещения, все сотрудники офисов заняты перебронированием билетов для срочного возвращения наших граждан», – рассказала Спивакова.
С 16 марта Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, запретив все рейсы, кроме регулярных маршрутов Москва – столица ЕС и терминала F аэропорта «Шереметьево.
Ограничение полетов принесет перевозчикам 70-100 миллиардов рублей убытка по итогам года, сообщил РБК источник в Росавиации. По его словам, только на китайском направлении потери превышают 10 млрд рублей, из которых 6 млрд приходится на «Аэрофлот».
По оценке Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), мировые авиакомпании из-за коронавируса могут недосчитаться от 63 млрд до $113 млрд долларов выручки в 2020 году.
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