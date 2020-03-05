Корабли Черноморского флота провели учебный бой
|15:00 17.03.2020
|Крым
Отряд кораблей Черноморского флота страны-агрессора провел учебный морской бой с кораблями условного противника в акватории Черного моря.
Ударная группа в составе малого ракетного корабля «Ингушетия», патрульного корабля «Василий Быков» и сторожевого корабля «Пытливый» вышла в море для проведения ракетных и артиллерийских стрельб, пишет Новый Севастополь со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота оккупантов.
По замыслу учения по полученным разведданным отряд кораблей условного противника готовится к нанесению массированного ракетного удара по объектам Черноморского флота. В ходе первого этапа учения экипаж мрк «Ингушетия» по данным от самолёта-разведчика Су-24МР применил по главному кораблю «противника» – носителю крылатых ракет, высокоточный ракетный комплекс «Калибр-НК». Пуски ракет были выполнены электронным способом по имитируемой цели.
На втором этапе учения оставшиеся корабли условного противника были уничтожены в ходе морского боя артиллерией патрульного корабля «Василий Быков» и сторожевого корабля «Пытливый», экипажи которых выполнили фактические артиллерийские стрельбы по морским щитам-мишеням.
На завершающем этапе экипажи кораблей выполнили практическое гранатометание для отработки действий по уничтожению подводных диверсионных групп условного противника во время стоянки кораблей на незащищенном рейде.
Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.
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