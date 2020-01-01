Электростанции оккупированных Крыма и Севастополя увеличили в январе-феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выработку электроэнергии на 39,8% - до 1,417 млрд кВт. час.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Черноморское РДУ.

"Увеличение производства электроэнергии в крымской энергосистеме объясняется вводом в эксплуатацию новых станций (Таврической ТЭС, Балаклавской ТЭС и Сакской ПГУ-120 в 2019 году - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.

Потребление электроэнергии на полуострове Крым в январе-феврале выросло на 3,8% - до 1,562 млрд кВт.час.

Дефицит генерирующих мощностей покрывался за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежной энергосистемы Краснодарского края, за два месяца он составил 144,5 млн кВт.час.

В частности, выработка электроэнергии электростанциями аннексированного Крымского полуострова в феврале составила 662,5 млн кВт.час. (рост на 34,8% к февралю 2019 года), потребление - 755,6 млн кВт.час. (рост на 6,9%), переток с Кубани в Крым - 93,1 млн кВт.час.

Ранее сообщалось, что ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") построило в Крыму две ПГУ-ТЭС: Таврическую (Симферополь) и Балаклавскую (Севастополь). Мощность каждой из них - порядка 470 МВт. Первые очереди обеих станций введены в эксплуатацию в конце января 2019 года, вторые энергоблоки - в середине марта.

"Региональное диспетчерское управление энергосистемы республики Крым и города Севастополя" (Черноморское РДУ) создано в 2016 году и входит в зону ответственности филиала АО "СО ЕЭС"- ОДУ Юга. В операционной зоне Черноморского РДУ находятся, в частности, объекты генерации на Крымском полуострове установленной электрической мощностью 2,106 тыс. МВт. Территория операционной зоны расположена на площади 27,16 тыс. кв. км, на которой проживает 2,355 млн человек.