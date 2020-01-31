Сухогруз с углем сел на мель в Ростовской области
|09:00 17.03.2020
|Россия
Сухогруз, следовавший из Ростова-на-Дону в Словению, сел на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, пишет Интерфакс.
"Сухогруз "Shaman" сел на мель в Азовском районе. Он следовал из Ростова-на-Дону в Словению. Груз - уголь. На борту 14 членов экипажа, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничений для судоходства и разлива нефтепродуктов нет. Для снятия судна с мели направлен буксир.
"В 09:30 мск сухогруз Shaman снят с мели. Двигается для технического осмотра в порт Азов и далее по маршруту", - говорится в сообщении.
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