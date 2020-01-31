Сухогруз, следовавший из Ростова-на-Дону в Словению, сел на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, пишет Интерфакс.

"Сухогруз "Shaman" сел на мель в Азовском районе. Он следовал из Ростова-на-Дону в Словению. Груз - уголь. На борту 14 членов экипажа, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничений для судоходства и разлива нефтепродуктов нет. Для снятия судна с мели направлен буксир.

"В 09:30 мск сухогруз Shaman снят с мели. Двигается для технического осмотра в порт Азов и далее по маршруту", - говорится в сообщении.