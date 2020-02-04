ЮВО: Две артбатареи перевооружились на гаубицы "Мста-С"

08:45 17.03.2020   Россия

Две артиллерийские батареи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа перевооружены на усовершенствованные 152-мм самоходные артиллерийские установки 2С19М2 "Мста-С".

Установки способны вести огонь высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь". Новые гаубицы позволяют существенно повысить огневые возможности войск по поражению противника, пишет Военное.РФ.
 
В военном ведомстве России пояснили, что артиллерийская система "Мста-С" имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей модификации: у модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи. 

152-мм САУ "Мста-С" оснащена программируемым комплексом заряжания. Максимальная дальность стрельбы – 29 км, скорострельность – 8 выстрелов в минуту. Боекомплект – 50 снарядов. Установка разгоняется до 60 км/ч, запас хода – более 600 км. 

Новые версии гаубицы могут вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, а также высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь". Траектория "Краснополя" корректируется по лазерной отметке на цели аэродинамическими рулями. Снаряд может оснащаться реактивным двигателем либо донным газогенератором.



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