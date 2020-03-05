Феодосийский полигон твердых бытовых отходов, ранее закрытый местными властями из-за несоответствия санитарным нормам и близости к населенным пунктам, возобновит прием некоторых видов отходов с 17 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, пишет РИА Новости.

"Феодосийский полигон ТБО, расположенный на Орджоникидзевском шоссе, будет осуществлять временный прием отходов V класса опасности, не относящихся к твердым коммунальным (строительный мусор, растительные и другие неопасные отходы)", - сообщили в пресс-службе.

На городском полигоне мусор будут перегружать в автомобили большей вместимости и транспортировать на свалку в Ленинский район.

Услугу по приему неопасного мусора планируют предоставлять на основании талонов, которые можно будет приобрести на месте. "Стоимость услуги составляет 420,20 рублей за кубометр", - уточнили в оккупационной администрации муниципального унитарного предприятия "Каскад".

Местные "власти" закрыли полигон твердых бытовых отходов в начале января, пояснив этот шаг его непосредственной близостью к населенным пунктам и несоответствием санитарным нормам. Изначально отходы вывозили на полигон в Советский район, "власти" которого позже отказались принимать феодосийский мусор. С 7 февраля коммунальные отходы из Феодосии вывозятся на Тургеневский полигон, расположенный в Белогорском районе.