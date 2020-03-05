В Феодосии закрытая городская свалка опять будет принимать отходы

08:30 17.03.2020   Феодосия

Феодосийский полигон твердых бытовых отходов, ранее закрытый местными властями из-за несоответствия санитарным нормам и близости к населенным пунктам, возобновит прием некоторых видов отходов с 17 марта. 

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, пишет РИА Новости

"Феодосийский полигон ТБО, расположенный на Орджоникидзевском шоссе, будет осуществлять временный прием отходов V класса опасности, не относящихся к твердым коммунальным (строительный мусор, растительные и другие неопасные отходы)", - сообщили в пресс-службе. 

На городском полигоне мусор будут перегружать в автомобили большей вместимости и транспортировать на свалку в Ленинский район. 

Услугу по приему неопасного мусора планируют предоставлять на основании талонов, которые можно будет приобрести на месте. "Стоимость услуги составляет 420,20 рублей за кубометр", - уточнили в оккупационной администрации муниципального унитарного предприятия "Каскад". 

Местные "власти" закрыли полигон твердых бытовых отходов в начале января, пояснив этот шаг его непосредственной близостью к населенным пунктам и несоответствием санитарным нормам. Изначально отходы вывозили на полигон в Советский район, "власти" которого позже отказались принимать феодосийский мусор. С 7 февраля коммунальные отходы из Феодосии вывозятся на Тургеневский полигон, расположенный  в Белогорском районе.



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