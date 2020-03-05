Оккупанты в Крыму введут в эксплуатацию новую систему оповещения населения

08:00 17.03.2020   Крым

В оккупированном Крыму введут в эксплуатацию региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения.

Система будет работать на базе аппаратуры П-166М,  сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу МЧС  оккупированного Крыма.

По словам министра чрезвычайных ситуаций оккупированного Крыма Сергея Шахова, региональная автоматизированная система централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения (РАСЦО) на данном этапе уже может быть введена в постоянную эксплуатацию, с последующим наращиванием системы оконечных устройств до проектных мощностей. 

Издание напомнает, что новая региональная автоматизированная система оповещения населения уже сейчас функционирует параллельно с постоянно действующей старой системой оповещения. 

В ходе ее создания в 2016 году "министерством ЧС" выполнены работы первой очереди, в результате которых созданы пункты управления РАСЦО во всех муниципальных образованиях оккупированного Крыма, а также основной и запасной пункты управления системой оповещения. 

"В период с 2017 по 2019 годы была проведена работа по созданию системы оконечных устройств РАСЦО с элементами КСЭОН Республики Крым, в ходе данных работ установлены: 20 точек мониторинга уровня воды на территории гидротехнических сооружений Республики Крым, 2 системы раннего обнаружения лесных пожаров на территории городского округа Ялта, 192 электросирены с функцией громкоговорителя на территории муниципальных образований Республики Крым", — рассказал министр. 

При этом, впервые в Крыму оконечные устройства были установлены в сельских населенных пунктах, чего ранее не было. "Необходимо отметить, что впервые в истории Крыма сигналы оповещения доводятся до жителей сельских поселений, чего не было даже во времена СССР! Аппаратура, которая была установлена в 80-е годы прошлого века, доводила сигналы только в границах районных центров республики" – рассказал Сергей Шахов.



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