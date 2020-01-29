Всі КПВВ на адмінкордоні з Кримом працюють

21:01 16.03.2020   Крым

У Держприкордонслужбі України повідомили, що пункти пропуску на адмінкордоні з окупованим Кримом працюють у штатному режимі.

Про це повідомив кореспонденту  Укрінформу речник відомства Андрій Демченко.

«КПВВ з окупованим Кримом працюють у штатному режимі, без обмежень», - сказав він.

Демченко пообіцяв уточнити інформацію щодо можливого закриття кордону з Кримом з боку окупантів. Наразі українській стороні така інформація не надходила.

Як повідомляли ЗМІ, окупаційна влада Криму запропонувала федеральній владі у Москві закрити адміністративний кордон з Україною.

Про це повідомив так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов на зустрічі з місцевими ЗМІ. За його словами, його ініціативу підтримує ФСБ Росії. Аксьонов заявив, що, на його думку, на кордоні з материковою Україною місцеві пункти пропуску повинні бути закриті в рамках профілактичних заходів.

Як повідомлялося раніше, з 16 березня на два тижні вводять обмеження на КПВВ на Донбасі. Заходи запроваджують, щоб уникнути поширення Covid-19. Зокрема, на Луганщині закривають контрольний пункт в'їзду-виїзду в Станиці Луганській, на Донеччині – у Мар'їнці, Майорську, Новотроїцькому та Гнутовому.

Виняток лише для громадян, які зареєстровані на підконтрольній Україні території. У зворотному напрямку КПВВ можуть перетинати люди, які мешкають на тимчасово окупованій території.

З 17 березня припиняються пропускні операції у пунктах пропуску для повітряного, залізничного сполучення і для автобусів.



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