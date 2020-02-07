Турецька компанія Harp Arge представила свою нову легку електромагнітну протидронну гармату, призначену для порушення зв’язку між безпілотниками і їх блоками управління.

Про це інформують Економічні новини.

Гармата ES-60 масою 2,5 кг створює високошвидкісні електромагнітні перешкоди, які порушують зв’язок між безпілотниками і їх блоками управління і призводять до несправності ворожих пристроїв. Вона здатна перехоплювати безпілотники в радіусі 3 км. ES-60 використовує антенну технологію, яка допомогла зменшити розміри і вагу зброї, повідомили місцеві ЗМІ в неділю.

Harp Arge, перший в Туреччині виробник електромагнітної зброї для боротьби з безпілотниками, був придбаний компанією Ekba Holding минулого тижня. За даними агентства Anadolu, придбання компанії відбулося після того, як неназвана голландська фірма спробувала купити фірму для співпраці по нерозкритим оборонним проектам.