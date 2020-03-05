Российские силовики провели второй обыск за день в Джанкойском районе
|19:21 16.03.2020
|Крым
В оккупированном Крыму сообщают о втором за день обыске в Джанкойском районе.
Российские силовики нагрянули в дом Османа Курталиева в селе Ларино по подозрению его якобы в участии в добровольческом батальоне имени Номана Челебеджихана. Сам Осман Курталиев, фамилия и инициалы которого указаны в постановлении на обыск, со слов родных, не проживает в Крыму.
Об этом сообщает "Крымская солидарность", передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.
"Сегодня утром у нас дома прошел обыск. Его проводили сотрудники ФСБ. Они сказали, что пришли с обыском и я, естественно, спросила: «Покажите, пожалуйста, постановление на обыск. Они мне показали бумагу, подписанную судьей Киевского районного суда. После этого я дала разрешение и они зашли. Они стали говорить, что мой сын, якобы, участник батальона имени Номана Челебиджихана, «участник бандформирования». Я спросила: «У Вас есть доказательства, что мой сын является членом этого формирования?». На что они ответили, что занимаются сбором этих доказательств. После этого девять человек - кто-то в балаклавах, кто-то без них, зашли в дом и начали обыск. Я сама им показывала содержимое шифоньера. В некоторых комнатах они сами обыскивали. В течении двух часов они завершили свои действия и уехали", - рассказала мать Османа Курталиева – Эдие Курталиева.
Напомним, что сегодня, 16 марта, российские силовики провели обыск в доме 26-летнего Дилявера Ибраимова в Джанкое. Парня задержали, однако его местонахождение до сих неизвестно, поскольку он был дома один.
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