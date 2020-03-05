Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів для встановлення місцеперебування громадян України: Ділявера Ібраімова та Рустема Ісмаїлова.

Про це український омбудсмен повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"Щойно отримала інформацію про новий обшук та затримання силовиками РФ кримського татарина Ділявера Ібраімова у місті Джанкой. Крім того, де утримують незаконно засудженого громадянина України Рустема Ісмаїлова, який раніше перебував у «ФКУ СИЗО УФСИН России по Ростовской области», також невідомо", - йдеться у повідомленні.

Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів для встановлення місцеперебування громадян України.