Денісова вимагає від РФ надати інформацію про місцеперебування двох українців
|20:01 16.03.2020
|Крым
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів для встановлення місцеперебування громадян України: Ділявера Ібраімова та Рустема Ісмаїлова.
Про це український омбудсмен повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.
"Щойно отримала інформацію про новий обшук та затримання силовиками РФ кримського татарина Ділявера Ібраімова у місті Джанкой. Крім того, де утримують незаконно засудженого громадянина України Рустема Ісмаїлова, який раніше перебував у «ФКУ СИЗО УФСИН России по Ростовской области», також невідомо", - йдеться у повідомленні.
Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів для встановлення місцеперебування громадян України.
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