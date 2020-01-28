ПАРЄ скасувала весняну сесію через коронавірус
|19:40 16.03.2020
|Украина
Весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи скасована через пандемію коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПАРЄ.
Повідомляється, що президент ПАРЄ Рік Демс проконсультувався з Бюро Асамблеї перед тим, як скасувати сесію.
"Скасування враховує обмеження на поїздки і карантинні заходи, які ввели низка держав-членів Ради Європи, і відповідає рішенням приймаючої країни Ради Європи - Франції, а також оцінку ризиків на основі інформації від Всесвітньої організації охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.
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