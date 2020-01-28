Весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи скасована через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПАРЄ.

Повідомляється, що президент ПАРЄ Рік Демс проконсультувався з Бюро Асамблеї перед тим, як скасувати сесію.

"Скасування враховує обмеження на поїздки і карантинні заходи, які ввели низка держав-членів Ради Європи, і відповідає рішенням приймаючої країни Ради Європи - Франції, а також оцінку ризиків на основі інформації від Всесвітньої організації охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.