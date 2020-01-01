Підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна доставлено в понеділок до України з Болгарії у рамках запиту про екстрадицію, повідомляє прес-центр СБ України.

"Щойно літак з підозрюваним на борту прибув до Києва. Працівниками Національного бюро Інтерполу в установленому порядку доставлено його та передано співробітникам Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора. Після прибуття до України Москаленка (Левіна) буде доправлено до місця тимчасового тримання. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід", - йдеться в оприлюдненому в понеділок удень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше компетентні органи Болгарії задовольнили запит Офісу генерального прокурора про екстрадицію зазначеної особи.

"Як і обіцяли, ми впевнено рухаємось до того, аби поставити фінальну крапку в справі Катерини Гандзюк. Для нас це питання – принципове. А екстрадиція підозрюваного прискорить остаточне розслідування її вбивства. Маємо на прикладі цієї справи показати – кожного, хто скоїв злочин, чекає справедливе покарання", - зазначив глава Служби безпеки України Іван Баканов.

Згідно з процедурою, після передання підозрюваного українським правоохоронним органам буде проведено необхідні процесуальні дії для якнайшвидшого розслідування злочину і передання до суду обвинувальних актів щодо його учасників.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року уранці в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою радника мера Херсона Катерину Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу Києва.

Було затримано п'ятьох підозрюваних у замаху на Гандзюк, зокрема чоловіка, зафіксованого на відео з камер спостереження як покупця сірчаної кислоти.

4 листопада Гандзюк померла. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на закінчений злочин - за пунктами 4, 6, 11 та 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення).

7 травня 2019 року Генпрокуратура України затвердила і направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно п'яти осіб, яких обвинувачують у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть Гандзюк. 6 червня 2019 року Покровський районний суд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством п'ятьох обвинувачених і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі.

Левін після скоєння злочину залишив територію України, і в січні 2019 року Служба безпеки України оголосила його в розшук. Згідно з оприлюдненою інформацією, він зник 19 серпня 2018 року. У грудні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що правоохоронні органи оголосили підозру Левіну як учаснику підготовки та організації нападу на Гандзюк.

24 січня 2020 року підозрюваного затримали в Болгарії, місцевий суд заарештував його на 40 діб.