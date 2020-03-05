До раніше переміщених у Севастополі кораблів, окупанти перебазували захоплений український підводний човен «Запоріжжя» (U01) проекту 641.

Про це пише Морской|Флот, повідомляє Український мілітарний портал.

Росія захопила підводний човен «Запоріжжя» 21 березня 2014 року в ході окупації Кримського півострову.

Підводний човен «Запоріжжя» перебазували до бухти Інженерна.

12 березня 2020 року, у бухту перемістили середній розвідувальний корабель “Славутич” проекту 12884, потім до нього було поставлено великий десантний корабель “Костянтин Ольшанський” проекту 775.

Наступного дня туди ж було поставлено нафтозбиральне судно МУС-482, гідрографічний катер “Сквира” (U635) та протидиверсійний катер “Феодосія” (U240).

Загалом у 2014-у році Росія захопила 51 військовий корабель та допоміжних суден ВМС ЗС України. Частина з них була повернута Україні впродовж перших двох місяців, згодом цей процес було зупинено.

Впродовж шести років захоплені українські кораблі не обслуговувались та перебувають у незадовільному технічному стані, також є інформація про пошкодження частини обладнання та озброєння на них.

Про причини переміщення захоплений українських військових кораблів наразі нічого не відомо, одна з ймовірних – підготовка для передачі захоплених кораблів Україні.

«Якщо повернуть – на папері матимемо «флот», а по факту ніхто не призначений для війни чи бойових дій», – прокоментував можливе повернення Голова правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут

Окрім колосальних коштів на їх відновлення також є питання забезпечення одиниць боєкомплектом, що був також захоплений росіянами у 2014 році, а також арсеналами, розташованими у Криму.