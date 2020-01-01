Конституційний суд РФ визнав закон про поправку до конституції таким, що відповідає основному закону країни.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС, передає УНІАН.

Нагадаємо, минулого тижня всі регіональні законодавчі збори Росії підтримали внесення в Конституцію РФ поправок, які серед іншого дозволяють чинному главі Кремля Володимиру Путіну обнулити свої президентські терміни і знову балотуватися на виборах.

На це у регіональних парламентів пішло всього два дні.

Раніше, 10 березня Держдума Росії зняла обмеження на кількість президентських термінів. Путін вніс поправки до законопроекту про зміни до Конституції на початку березня.

Зокрема, деякі з поправок стосуються згадування Бога в Конституції, і що шлюбом вважається виключно союз чоловіка та жінки.

В інших поправках значиться наступне: заборона на відчуження територій, російський народ визнається «державотворчим», не допущення «применшення подвигу народу у Велику Вітчизняну війну».

Крім того, однією з поправок Путін запропонував внести в основний закон положення про спадкоємність РФ щодо СРСР, ще одним – заборонити держслужбовцям мати іноземні рахунки і громадянство.



