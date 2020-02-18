До українського порту прибув другий танкер з нафтою для Білорусі
|18:01 16.03.2020
|Украина
До українського порту "Південний" прийшов другий танкер з нафтою для Білорусі.
Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України" у Twitter.
“Другий танкер з нафтою для Білорусі. Укртранснафта розпочала розвантаження на морському нафтовому терміналі "Південний“ другого танкера з нафтою сорту Urals обсягом 80 тис.”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розвантаження нафти відбувається для її подальшого транспортування із використанням нафтопроводу “Одеса-Броди” та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу “Дружба” до Мозирського НПЗ за маршрутом МНТ “Південний” — ЛВДС “Броди” — ЛВДС “Мозир”.
Нагадаємо, 12 березня до українського порту Південний прийшов перший танкер нафти для Білорусі.
Як повідомлялося, наприкінці лютого Білорусь затвердила тарифи на транспортування нафти трубопровідним транспортом з території України на Мозирський нафтопереробний завод.
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