Україна закликає світ і надалі тиснути на Росію через окупацію Криму
|17:41 16.03.2020
|Крым
Крим є і буде територією України, світ ніколи не визнає незаконної анексії півострова Росією.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ у зв’язку із шостою річницею проведення так званого референдуму РФ у Криму, повідомляє Укрінформ.
“Крим є і буде суверенною територією України. Консолідована позиція міжнародної спільноти і рішення ключових міжнародних організацій, у т.ч. ГА ООН, ЄС, НАТО, Ради Європи, ЮНЕСКО, міжнародних парламентських структур чітко свідчить - світ ніколи не погодиться на визнання де-юре чи де-факто незаконної анексії Криму”, - підкреслили в МЗС.
У міністерстві нагадали, що сьогодні виповнюється рівно шість років з того дня, коли Росія здійснила спробу легітимізувати збройну агресію проти України та військову окупацію Кримського півострова шляхом проведення незаконного за формою і фейкового за суттю референдуму про статус Криму.
За даними МЗС, так званий референдум став грубим порушенням Конституції України, основоположних принципів міжнародного права, двосторонніх угод, а дії Москви оцінені міжнародною спільнотою як абсолютно незаконні, а юридичний статус так званого референдуму - як нікчемний.
Водночас у МЗС наголосили, що бажання окупанта консолідувати свій контроль за незаконно захопленою територією призвело до драматичного погіршення ситуації на півострові, де системно порушуються права і свободи людини, здійснюються політичні переслідування, у тому числі за релігійною і етнічною ознаками.
Крім того, зазначається, що активна мілітаризація перетворює півострів у потужну військову базу, що загрожує безпеці України, Східної Європи та Чорноморському регіону.
У МЗС висловили підтримку усім, хто страждає від авторитарного режиму та окупації.
Україна також закликає міжнародне співтовариство до подальшого посилення політико-дипломатичного й економічного тиску на Москву з метою якнайшвидшого звільнення Криму.
“Без припинення агресії РФ відновлення миру і стабільності в Європі є неможливим”, - підкреслили в МЗС.
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