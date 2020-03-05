Осужденный по делу «украинских диверсантов» Владимир Дудка в российской колонии помещен в медблок, где его лечат от чесотки и параллельно делают инъекции от аллергии.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил его сын Илья Каверников, передает Крымская правозащитная группа.

"Выяснилось, что назначенные дерматологом анализы не были проведены, лечат наугад. В результате зуд немного стих, но появляются новые очаги сыпи. Здесь пока непробиваемая стена. Боли в ЖКТ (желудочно-кишечном тракте - ред.) , Слава Богу, стали меньше",- написал сын политзаключенного.

Илья Каверников добавил, что его отцу отдали много писем со словами поддержки и он безгранично благодарен каждому написавшему.

"Не забывайте: Дудка Владимир Михайлович, капитан 2 ранга запаса ВМСУ, командир СРК «Симферополь», а ныне осуждённый на 14 лет колонии строгого режима украинский « диверсант» . Сидеть осталось 10,5 лет", - напомнил Каверников.

Арес для писем :

Владимир Михайлович Дудка, 1964 гр, ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ставропольскому краю, 355044 г. Ставрополь-44.