Осужденный по делу «украинских диверсантов» Владимир Дудка в российской колонии помещен в медблок

17:21 16.03.2020   Крым

Осужденный по делу «украинских диверсантов» Владимир Дудка в российской колонии помещен в медблок, где его лечат от чесотки и параллельно делают инъекции от аллергии.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил его сын Илья Каверников, передает Крымская правозащитная группа.

"Выяснилось, что назначенные дерматологом анализы не были проведены, лечат наугад. В результате зуд немного стих, но появляются новые очаги сыпи. Здесь пока непробиваемая стена. Боли в ЖКТ (желудочно-кишечном тракте - ред.) , Слава Богу, стали меньше",- написал сын политзаключенного.

Илья Каверников добавил, что его отцу отдали много писем со словами поддержки и он безгранично благодарен каждому написавшему.

"Не забывайте: Дудка Владимир Михайлович, капитан 2 ранга запаса ВМСУ, командир СРК «Симферополь», а ныне осуждённый на 14 лет колонии строгого режима украинский « диверсант» . Сидеть осталось 10,5 лет", - напомнил Каверников.

Арес для писем :
Владимир Михайлович Дудка, 1964 гр, ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ставропольскому краю, 355044 г. Ставрополь-44.



Ще на цю тему:

19:00 17.03.2020
Путин приедет в оккупированный Крым с рабочей поездкой
15:20 17.03.2020
Коронавирус не помеха: Оккупанты заявили о росте числа броней на туры в Крым
13:40 17.03.2020
Україна в ООН порадила Росії піти на карантин через "симптоми брехні" щодо Криму
12:20 17.03.2020
Прокуратура АРК: У причетності до «референдуму» звинувачують 91 кримського депутата, засуджено двох
08:00 17.03.2020
Оккупанты в Крыму введут в эксплуатацию новую систему оповещения населения
19:21 16.03.2020
Российские силовики провели второй обыск за день в Джанкойском районе
17:41 16.03.2020
Україна закликає світ і надалі тиснути на Росію через окупацію Криму
17:01 16.03.2020
Окупація Криму: Анкара виступила із заявою на підтримку України
16:21 16.03.2020
Боррель: Анексія Криму - і досі виклик міжнародній безпеці
15:21 16.03.2020
Фатальний прорахунок Москви з Кримом
15:01 16.03.2020
Оккупанты в Крыму хотят закрыть границу с Украиной
14:41 16.03.2020
РПЦ зізналася, що допомагала в окупації Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
14:00 13.03.2020
Азербайджан стал больше экспортировать продукции оборонпрома их Турции
09:20 11.03.2020
Спикером парламента Азербайджана впервые стала женщина / Фото
10:50 10.03.2020
В Азербайджані намагалися нелегально вивезти з країни понад мільйон медичних масок
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
18:00 11.03.2020
Взрыв на оружейном заводе в Болгарии, есть пострадавшие
Всі новини країни
Греция Греция
17:00 17.03.2020
На греческий берег из-за аварии выбросило судно с мигрантами
13:21 16.03.2020
З Греції евакуювали групу українських спортсменів
12:00 13.03.2020
Греція зробить антисептики з тонн конфіскованого алкоголю
10:40 13.03.2020
Новый президент Греции будет приведена к присяге по сокращенной церемонии
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
10:01 16.03.2020
У Грузії зафіксовано три нові випадки захворювання коронавірусом Covid-19, кількість хворих збільшилася до 33
09:40 13.03.2020
ЮВО: Российские разведчики в горах Абхазии искали условных террористов
12:41 12.03.2020
Уряд Грузії переходить в надзвичайний режим роботи
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
20:00 13.03.2020
Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою і закриває церкви
18:41 12.03.2020
Прем'єри Молдови й Угорщини підписали декларацію про стратегічне партнерство
15:41 12.03.2020
У Молдові жінка з симптомами коронавірусу відмовлялася їхати до лікарні: переконала поліція
Всі новини країни
Россия Россия
19:10 17.03.2020
Госдума РФ разрешила сотрудникам государственной охраны применять боевую технику
18:00 17.03.2020
В России создадут "воздушный штаб звездных войн"
17:40 17.03.2020
Российский трубоукладчик «Северного потока – 2» снова меняет свой курс
16:20 17.03.2020
Росавиация заявила о возможном банкротстве российских авиакомпаний
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 16.03.2020
У Румунії оголосили надзвичайний стан
19:41 12.03.2020
Кандидат у прем'єри Румунії відмовився очолити уряд
16:41 12.03.2020
Сербія закрила пункти пропуску на кордоні з Румунією
13:41 12.03.2020
В Румунії людей, що повертаються з "зон ризику", під конвоєм супроводжують на карантин
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 17.03.2020
Остання держава НАТО схвалила приєднання Північної Македонії попри пандемію
13:20 17.03.2020
Национальная судостроительная компании Хорватии построит четыре патрульных корабля
20:41 16.03.2020
Турецька компанія розробила електромагнітну гармату проти безпілотників
10:40 16.03.2020
У Туреччині під карантин потрапили понад 10 тисяч прочан
Всі новини країни
Украина Украина
19:00 17.03.2020
Путин приедет в оккупированный Крым с рабочей поездкой
18:40 17.03.2020
Прокуратура АРК відкрила провадження за фактом незаконних обшуків російських силовиків у Джанкої
18:20 17.03.2020
Морская авиация Черноморского флота готовятся к участию в конкурсе «Морской ас-2020»
17:20 17.03.2020
Суд у Нідерландах продовжить слухати справу MH17 за зачиненими дверима через коронавірус
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд