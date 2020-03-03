По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 12 и 13 марта прошли следующие мероприятия:



1. С зенитчиками соединения противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа проведено учение по распознаванию и сопровождению летательных аппаратов условного противника.

В ходе практической части мероприятия расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» совершил марш в указанный район, где отработали задачи по переводу комплексов из походного положения в боевое на неподготовленной местности, инженерного обеспечения с маскировкой стартовых позиции и боевого охранения.

В ходе активной фазы учения расчеты ЗРК С-300 выполнили обнаружение, идентификацию, сопровождение и уничтожение электронными пусками ракет воздушных целей условного противника. Расчеты ЗРПК «Панцирь» обеспечили контроль воздушного пространства в районе позиций С-300 и отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению высокоманевренных целей, имитирующих авиацию противника.

Воздушные цели для ЗРК С-300 имитировали истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34, а для ЗРПК «Панцирь» — вертолёты Ми-8АМТШ и Ми-28Н армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО.

В свою очередь летчики отработали преодоление системы ПВО условного противника, ведение ближнего маневренного воздушного боя, электронные пуски неуправляемых ракет по наземным целям, условное бомбометание, а также отражение ракетно-авиационного удара.

Всего в рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов и отражению воздушного нападения условного противника было обнаружено более 20 целей во всем диапазоне высот и скоростей в сложной помеховой обстановке.

К плановому тактическому учению привлекались более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц военной техники.

2. Артиллеристы общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе, провели «артиллерийские дуэли» в предгорной местности Краснодарского края.

Военнослужащие организовали ведение разведки, подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 152-мм самоходными гаубицами «Мста-С», гаубицами «Мста-Б», минометами «Сани» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град-М».

Боевые расчеты выполнили около 50 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 7 км с закрытых огневых позиций. После каждого залпа артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые рубежи.

В рамках контрбатарейной борьбы гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командно-наблюдательных пунктов по управлению огнем артиллерии была организована в единой системе ведения огня.

Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи на пункт управления артиллерией.

Также в ходе учения минометные подразделения применили тактику «кочующих» минометов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами.

Тактика «кочующих» минометов применяется в ходе боевой подготовки расчетов на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Нововведение позволяет расчетам максимально быстро менять огневые позиции во избежание демаскировки.

Всего в учении приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц военной техники.

3. Более 130 военнослужащих контрактной службы ЮВО прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки с элементами курса выживания на базе отдельного учебного железнодорожного батальона в Волгограде.

Военнослужащие изучили особенности тактической, огневой, военно-медицинской, инженерной и физической подготовки, радиационной, химической и биологической защиты.

На практические занятия отводилось более 250 часов, после чего контрактники сдали контрольно-комплексные зачеты в ходе полевого выхода, совершив 25-километровый марш-бросок по пересеченной местности.

В рамках курса выживания обучаемые прошли «обкатку» танком, огненно-штурмовую полосу, научились приготовлению пищи в полевых условиях в условиях низких температур, организации охраны и обороны полевого лагеря, оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

Итоговым экзаменом курса стал 20-километровый марш-бросок по пересеченной местности с выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения.

Всего в 2020 году на базе учебного батальона интенсивную общевойсковую подготовку пройдут около 2 тыс. военнослужащих по контракту ЮВО.

4. На горном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии разведчики 49-й общевойсковой армии ЮВО провели тактико-специальное учение с применением комплексов беспилотной авиации (БпЛА) по блокированию разведгруппы условного противника в горном ущелье Кавказского хребта.

Разведчики совершили марш к месту проведения практических действий, при выдвижении в район выполнения задачи были выполнены задачи боевого охранения и всестороннего обеспечения войск на марше, ведение разведки с применением БпЛА и отражение нападения диверсионно-разведывательных групп.

Для решения основных задач боевого управления, связи и передачи информации, выработки данных для корректировки применения вооружения военнослужащие применили комплексы разведки управления и связи «Стрелец».

Также разведчики освоили модернизированные малогабаритные навигационные приборы индивидуального пользования «Грот-М» с системой ГЛОНАСС.

В учении приняли участие более 300 войсковых разведчиков ЮВО, было задействовано свыше 50 бронеавтомобилей и гусеничных тягачей бронированных.

5. Лучшие связисты соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии приняли участие в армейский этапе конкурса по полевой выучке «Уверенный прием-2020».

Участники состязаний выполнили несколько нормативов по специальной, профессиональной и физической подготовке, преодолели элементы специальной полосы препятствий.

Основные задания конкурсанты выполняли на технике связи, особое внимание уделялось операциям по настройке радиостанций и аппаратных связи, развёртыванию командно-штабных машин и отработке задач по связи – элементов, которые позволяют раскрыть уровень как личного профессионального мастерства, так и в составе подразделения. Условия выполнения задач по организации связи максимально приближены к боевым: занятия в полевых условиях сопровождались имитацией газовой атаки, экипажи попутно отрабатывали и нормативы по радиационной, химической и биологической защите.

Победители конкурса примут участие в составе команды 58-й армии в окружном этапе соревнований между подразделениями и специалистами войск связи ЮВО.

В конкурсе, который проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм АрМИ-2020, приняло участие около 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 50 единиц специальной техники.

6. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» мотострелкового соединения Южного военного округа выполнили огневые задачи во время учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Расчеты вели сосредоточенный огонь по позициям условного противника, их складам с оружием, командным пунктам, заградительный огонь был применен по движущимся колоннам колёсной техники.

Наведение РСЗО на цели осуществлялось в автоматическом режиме с помощью спутниковой навигации и программы расчёта баллистических данных. Координаты целей артиллеристы получали в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, были выполнены огневые задачи на разрушение защищённых объектов и уничтожение бронированной военной техники.

В учении, которое продлится до конца марта, принимают участие более 300 артиллеристов ЮВО и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.

7. Танковые экипажи общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе в ночное время выполнили боевые стрельбы по движущимся мишеням с применением беспилотных летательных аппаратов.

Более 50 танковых экипажей ЮВО провели стрельбу штатным снарядом из пушек современных танков Т-72Б3, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 4000 м по координатам, полученным от беспилотников.

Механики-водители выполнили вождение боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Планирование боевой подготовки танковых подразделений ЮВО обеспечивает применение основных маневров ведения боя в наступлении и обороне, в дневное и ночное время.

8. 16 марта в 10:00 ч. (по местному времени) на общевойсковом полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области состоится торжественная церемония открытия окружного этапа конкурсов армейских игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Перед началом соревнований состоится динамический показ боевых возможностей мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

Гостям будут продемонстрированы возможности боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3, современных танков Т-90С и 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С19 «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Летные и ударные возможности продемонстрируют экипажи самолетов Су-24М, гости увидят боевое применение вертолетов Ми-28 и Ми-8 АМТШ, которые нанесут удар неуправляемыми ракетами по условному противнику и обеспечат высадку тактического десанта. Военнослужащие разведывательных подразделений ЮВО, выполнив десантирование, продемонстрируют навыки армейского рукопашного боя.

Также гостям соревнования представят новейшие образцы вооружения и военной техники ЮВО, ретро-технику. Все желающие смогут поиграть в пейнтбол и отведать солдатскую кашу с чаем.

В окружных состязаниях, которые продлятся до конца недели, примут участие лучшие экипажи танков Т-72Б3 и мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-2 с Северного Кавказа, Закавказья, Крыма и Ростовской области.

В масштабном зрелище примут участие более 250 военнослужащих ЮВО, будет задействовано около 50 единиц современного вооружения и военной техники.

9. Все подразделения инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО) совершили марш на полигон Бородиновка Ростовской области для проведения тактико-специального учения.

На марше военные инженеры отразили нападение разведывательно-диверсионной группы, оборудовали колейные пути на маршруте, проделали проходы в инженерных заграждениях и условных минных полях.

В полевых условиях личный состав отработает задачи инженерного обеспечения: ведение инженерной разведки маршрутов движения войск, фортификационное оборудование полевых пунктов управления.

В ходе практических действий будет организована десантная и паромная переправа боевых подразделений, наведены понтонные переправы, оборудованы съезды и выезды на берегах по обе стороны реки, что позволит обеспечить проход крупногабаритной и тяжелой бронетехники.

Плановое мероприятие боевой подготовки повысит слаженность органов управления соединения, а также профессиональное мастерство военнослужащих ЮВО.

Всего в учении задействовано более 250 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, землеройные машины МДК-3, минные заградители ГМЗ-3, УМЗ, станции комплексной очистки воды СКО-10.

10. В Шали стартовал чемпионат 58-й общевойсковой армии Южного военного округа по военному пятиборью. Состязания проводятся в рамках чемпионата ЮВО по военно-прикладным видам спорта.

Военное пятиборье – военно-прикладной вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, стрельбу из автомата Калашникова, плавание вольным стилем на 50 м, метание гранаты на точность и дальность, бег на 8 км по пересеченной местности.

Полоса препятствий – самый сложный этап соревнований, представляет собой участок местности длиной 600 м, на котором расположены 20 разнообразных по характеру и габаритам препятствий. Для их успешного преодоления необходимо совершать безопорные и опорные прыжки в глубину и длину, спуск в траншею и выход из нее, передвижение по узкой и неустойчивой опоре.

В чемпионате принимают участие 16 сборных команд, в их числе 70 военнослужащих из воинских частей и соединений, дислоцированных в республиках Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия и Южная Осетия.

По результатам состязаний будет сформирована сборная команда 58-й армии ЮВО по пятиборью, которая представит армию в мае на чемпионате округа в Севастополе.